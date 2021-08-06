İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Mut Belediyesi zabıta ekipleri, Mut-Ermenek kara yolundaki denetimlerde, kamyon ve tırların tonajları ile lastiklerini kontrol etti.

Sürücülerin evraklarını da inceleyen ekipler, uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.