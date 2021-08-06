Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 03:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mut'ta yük taşıyan araçlar denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde, jandarma ve zabıta ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Mut Belediyesi zabıta ekipleri, Mut-Ermenek kara yolundaki denetimlerde, kamyon ve tırların tonajları ile lastiklerini kontrol etti.
Sürücülerin evraklarını da inceleyen ekipler, uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Mersin Polis Denetim Jandarma Genel Komutanlığı Zabıta
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'tan yangında zarar gören bölgelere hayvanlar için mama ve ilaç gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz