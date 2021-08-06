Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçelerini Kayseri'nin yeni yüzü yapmak için yeni projeler ve hizmetlerle yol aldıklarını bildirdi.

Kentsel dönüşümün aynı zamanda sosyal bir dönüşüm olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, çalışma programı kapsamında ekiplerle birlikte gece gündüz demeden hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, kentsel yenilemenin sosyal odaklı olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kocasinan'da ilan edilmiş kentsel dönüşüm alanlarında inşaatların başlaması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehrimize yakışır yeni alanlar inşa edeceğiz. Kentin ihtiyacı olan sosyal mekanlar oluşturacağız. Okul, Kur'an kursu, cami, pazar yeri, park, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlayacağız. Bu bizim esas amaçlarımızın başında geliyor."