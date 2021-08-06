Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da çıkan orman yangınlarından olumsuz etkilenen görevli ve vatandaşa destek olması amacıyla 29 Temmuz'da yola çıkan ve yangın bölgesine ulaşan Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bölgede 10 kişiden oluşan 3 ekibin görev yaptığını kaydetti.

Yazvuzyılmaz, "Muğla ilimizde başlayan yangınla mücadele çalışmaları kapsamında ambulanslarıyla birlikte iki 112 ekibi ile 4 kişiden oluşan bir UMKE ekibimizi bölgeye gönderdik. Tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun, tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.