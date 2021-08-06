Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtıldığını söyledi.

Yemeklerin Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde hijyenik ortamda hazırlanarak paketlendiğini ifade eden Özekinci, "Önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere cumartesi ve pazar günleri hariç yemek dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi olup evlerinde tek kalan ve yemek yapma durumu olmayan engeli vatandaşlara yardım elini uzatan Siirt Belediyesi, yemek paketlerini evlerin kapısına kadar ulaştırıyor. Belediye sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara salgın dönemde destek olmayı sürdürecek." dedi.