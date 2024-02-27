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Güncel
AA 27.02.2024 11:59

Muş'un karla kaplı dağlarında 88 dağcı eğitim görüyor

Türkiye Dağcılık Federasyonunun Muş'ta düzenlediği "Kış Gelişim Kampı" için birçok ilden gelen 88 dağcı, karla kaplı alanlarda zorlu eğitime tabi tutuluyor.

Muş'un karla kaplı dağlarında 88 dağcı eğitim görüyor

TDF tarafından, dağcıların zorlu doğa koşullarına alışmalarını ve yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etme kabiliyetlerine sahip olmalarını sağlamak amacıyla eğitim düzenlendi.

Bu kapsamda birçok ilden kente gelen 88 dağcı, kar kalınlığının bir metreyi aştığı Kurtik Dağı eteklerinde 1 Mart'a kadar sürecek "Kış Gelişim Kampı"nda eğitime başladı.

Federasyon bünyesinde 7 antrenör, eğitime katılan dağcılara, iglo yapma, buzda düşme durumunda yapılması gerekenler, çığda arama kurtarma ve iz açma konularında bilgiler aktarıyor.

Öğrendiklerini sahada uygulama imkanı bulan dağcılar, bu sayede tırmanışlar sırasında karşılaşacakları zorluklara karşı daha donanımlı olacak.

TDF Yönetim Kurulu Üyesi ve kamp sorumlusu Mehmet Çağlayan, eğitimlerin bir hafta süreceğini söyledi.

Kampa Türkiye'nin farklı illerinden 88 dağcının katıldığını ifade eden Çağlayan, şöyle konuştu:

"Dağcılar, çadırda uyku tulumları ile kalacaklar. Dağcılarımızın sıfırın altında 40 dereceye kadar dayanıklı malzemeleri mevcut. Böylece hem kış şartlarına alışmış olacaklar hem de eğitimi gerekli şekilde tamamlayacaklar. Federasyonumuzun en önemli eğitimlerinden birisi de çığ eğitimidir. Bu eğitimleri alan arkadaşlarımız kendi bölgelerinde çığ olayı yaşandığında müdahale edebilecek bilgiye sahip olacaklar." dedi.

Antrenör Mehmet Haki Uğur ise uygulama için karlı bölgeye araçlarla geldiklerini belirterek, eğitimlerde dağcılara karda yürüme teknikleri, alınacak güvenlik önlemleri, hayatta kalma, kar mağarası yapma gibi konularda eğitim verdiklerini söyledi.

Katılımcıları zorlu kış şartlarına karşı bilgilendirdiklerini anlatan Uğur, şöyle konuştu:

"Çığ parkuru nasıl belirlenir, geçtiğimiz bölgenin çığ parkuru olup olmadığını nasıl öğreniriz ya da geçerken nelere dikkat etmeliyiz, nerelerde yürümeliyiz, nerelerden geçmeliyiz, çığ anında neler yapılabilir, çığdan sonra, çığa kapıldığımızda neler yapmalıyız? Bu konuları derslerde ele alacağız. Aynı zamanda yine arama kurtarma eğitimi bu safhadan daha ileri bir eğitim olacak."

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