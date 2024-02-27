Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Midyat'ta temaslarda bulundu

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Midyat'a geçen Vali Akkoyun, burada Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Akkoyun daha sonra güvenlik birim amirlerinin katılımıyla Midyat Hükümet Konağında düzenlenen toplantıya katıldı.

14. Komando Tugay Komutanlığına geçen Akkoyun, Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz ile görüştü.

Akkoyun, Kuyumcular Çarşısı, Atatürk Bulvarı, Seyfettin Güneştan Caddesi ve Hükümet Caddesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de son 20 yılda yaşanan gelişim ve değişimi anlatan Akkoyun, Mardin'in ve Midyat'ın bu gelişimden hak ettiği değeri aldığını söyledi.

Vali Akkoyun'a ilçedeki ziyaretlerinde Midyat Kaymakamı Özdemir, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin eşlik etti.