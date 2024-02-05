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Güncel
AA 05.02.2024 13:51

Muş'taki kayak merkezinde çocuklar için etkinlik düzenlendi

Muş'ta Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, yarıyıl tatilinin son gününde Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle eğlenceli anlar yaşadı.

Muş'taki kayak merkezinde çocuklar için etkinlik düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için Vali Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır'ın katılımıyla etkinlik organize edildi.

Güzeldağ Kayak Merkezi'nde yapılan etkinlikte çocuklar, kızaklarla kayarak keyifli zaman geçirdi.

Vali Çakır, gazetecilere, çok güzel bir havada çocuklarla yarıyıl tatilinin son gününde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Muş'taki kayak merkezinde çocuklar için etkinlik düzenlendi

Çocuklarla beraber kızaklarla kaydıklarını ve güzel havanın tadını çıkardıklarını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Keyifli anlar yaşadık. Çocuklarımızla yemek yedik. Muş Güzeldağ Kayak Merkezi şehir merkezinin hemen yanında. Ulaşımı kolay. Şu anda kar yüksekliği yaklaşık 50 santimetre civarında. Bu güzel kayak merkezini görmeyen vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz."

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile eşleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ve çocuklar katıldı.

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