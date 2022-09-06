Merkez Adıl Yazar İlkokuluna velileriyle gelen çocuklar, eğitim öğretim hayatına başlamanın heyecanını yaşadı.

Öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından sınıflara yönlendirildi, arkadaşlarıyla tanıştı.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğrencilerin beş gün sürecek uyum eğitim süreçlerinin başladığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Kıvanç, "Bu uyum süreci son derece önemli. Rehber öğretmenlerimizin ve şube rehber öğretmenlerimizin yapmaları gereken program, bakanlığımız tarafından gönderildi. Velilerimize, öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza başarılı bir yıl diliyorum" dedi.

Okul Müdürü Arzu Uslu da "Velilerimizden yoğun talep oldu. Çocuklarımız, velilerimiz ve öğretmenlerimiz heyecanlı. İdareciler olarak onların yanındayız. Çocuklarımıza güzel bir ortam hazırladık. Çocuklarımız sınıflarında hayata yeni bir adım atıyorlar" diye konuştu.