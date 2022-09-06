Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Parkı’na kurulan "Engelsiz Oyun Seti" ile özel çocukların aileleri ile birlikte açık hava aktivitelerinden yararlanması sağlanacak.

Salıncak, kaydırak gibi oyun setlerinin içinde bulunduğu alanda, çocukların tekerlekli sandalye ile rahatça gezinmesini sağlayacak platformlar da yerleştirildi.