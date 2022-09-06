Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da "Engelsiz Oyun Seti" kuruldu
[Fotograf: İHA]
Erzincan Belediyesi, özel çocukların oyun oynayabileceği "Engelsiz Oyun Seti" kurdu.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Parkı’na kurulan "Engelsiz Oyun Seti" ile özel çocukların aileleri ile birlikte açık hava aktivitelerinden yararlanması sağlanacak.
Salıncak, kaydırak gibi oyun setlerinin içinde bulunduğu alanda, çocukların tekerlekli sandalye ile rahatça gezinmesini sağlayacak platformlar da yerleştirildi.
Etiketler: Engelliler
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