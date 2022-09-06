Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Harşit Çayı'nda balık ölümlerine inceleme
[Fotograf: DHA]
Gümüşhane'deki Harşit Çayı'nda balık ölümleri meydana gelirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alınıp inceleme başlatıldı.
Vauk Dağı'ndan doğan ve Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşandı.
Özcan Mahallesi'nden geçen çayın 2 kilometrelik bölümünde ölü sazanların kıyıya vurduğu görüldü.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune alarak, inceleme başlattı.
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