Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
E.H'nin kullandığı kamyonet, ilçeye bağlı Balıkçı köyünde refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü E.H. ile Y.B. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kamyonetin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı
Etiketler: Trafik Kazası
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