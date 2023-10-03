Muş'ta Şenyayla bölgesinin enerji altyapısı güçlendiriliyor

Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllar önce terk ettikleri köylerine dönen vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Kırsal bölgelerin enerji altyapısını güçlendirme programı kapsamında söz konusu bölgede çalışma başlatan VEDAŞ ekipleri, eskiyen elektrik direkleri ve enerji nakil hatlarını yeniliyor.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, huzurun sağlanmasıyla Şenyayla bölgesinde eskiyen ağaç direkli şebekeyi, beton ve demir direkli yeni şebekeyle değiştirerek kış öncesi enerji hattını olumsuz hava koşullarına karşı dirençli hale getirdiklerini söyledi.

Bölgedeki enerji altyapısını güçlendirmek ve teknolojiye uyumlu yeni tesisler inşa etmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Coşar, şunları kaydetti:

"Kesintisiz ve kaliteli enerji arzı için ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışıyor. 2023 yılı programında Muş'un merkez ve ilçelerindeki kırsal bölgelere 100 milyon liralık yatırım bulunuyor. Kaliteli ve kesintisiz enerji arzı için şebeke yatırımlarımız devam ediyor. Özellikle kırsal şebekede bulunan elektrik dağıtım hatlarının doğal afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için yatırımlarımız sürüyor. Sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ekim ya da kasım sonu itibarıyla bu yatırımlarımızı bitirip kışa daha dirençli bir şebekeyle girmeyi planlıyoruz."