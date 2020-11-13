Haber Giriş: Kaynak: AA
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait 2 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınakta yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 7-8 Kasım'da merkeze bağlı Kayalısu köyü bölgelerinde "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait tespit edilen 2 sığınakta 4 dolu büyük tüp, 6 dolu küçük tüp, 3 set üstü gazlı ocak, gaz yağlı ısıtıcı, 3 adet 12 amperlik akü, 4 büyük pil, 2 adet battaniye, 6 şarj edilebilir pil, yaklaşık 2 kilogram büyük boy çivi ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.
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