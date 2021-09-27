İl Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen programda palyaçolar müzik eşliğinde gösteri yaptı. Özel gereksinimli çocuk ve gençler, dans edip, halay çekti, şarkılar söyleyerek güzel zaman geçirdi.

Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklara pasta ve meyve suyu ikram edildi.

Özel Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ahmet Yavuz, özel öğrencilerin mutlu olması ve sosyalleşmeleri için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımız çok mutlu oldular. Merkezimiz bünyesinde bu tür etkinliklere devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe torunuyla katılan Hayriye Tosun da ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını, bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.