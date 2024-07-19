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Güncel
AA 19.07.2024 13:44

Muş'ta nilüfer çiçekleri koruma altına alınacak

Muş'un Varto ilçesindeki Kumlukıyı Göleti'nde açan nilüfer çiçeklerinin koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Muş'ta nilüfer çiçekleri koruma altına alınacak
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kumlukıyı Göleti'nde nilüfer çiçeklerinin olduğunu tespit etti.

Bölgenin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenmesi için çalışmalara başlandı.

Muş Valisi Avni Çakır, bölgenin bir flora cenneti olduğunu ve çok sayıda bitkiye ev sahipliği yapan bir coğrafyaya sahip olduklarını belirten Çakır, "Nilüferlerin ana vatanı aslında yağmur ormanları. Soğuğa dayanıklı olan bu bitkinin boyu 20 santimetreye kadar ulaşıyor. Estetik bir görüntüye sahip. Dünyadaki en temiz çiçek olarak nitelendiriliyor. Saflığın ve temizliğin de sembolü olarak adlandırılıyor" dedi.

Muş'ta nilüfer çiçekleri koruma altına alınacak

"Vatandaşlarımızın alanı görmeleri için gözlem noktası oluşturacağız"

Bitlis, Denizli, Bolu, Konya ve Kahramanmaraş'ta bulunan nilüferlerin varlığını Kumlukıyı Göleti'nde de tespit ettiklerini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Bu tespitimizden sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil işlemleri başlatılacak. Daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, bölgenin 'kesin korunacak hassas alan' olarak belirlenmesi için işlem başlatacak. Bunların devamında jandarma ekibi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, denetim ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verecek. Vatandaşlarımızın alanı görmeleri için gözlem noktası oluşturacağız. Oranın fotoğraflanması için gerekli altyapıları yapacağız."

Muş'ta nilüfer çiçekleri koruma altına alınacak

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