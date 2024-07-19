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Güncel
AA 19.07.2024 13:29

Erzincan Ovası'nda hububat hasadı hızlandı

Türkiye'nin önemli tahıl üretim alanlarından Erzincan’da yaklaşık 640 bin dekar alana ekimi yapılan arpa ve buğdayın hasadı için çiftçiler yoğun mesai yapıyor.

Erzincan Ovası'nda hububat hasadı hızlandı
[Fotograf: AA]

Erzincan'da, 391 bin 762 dekarda buğday, 243 bin 652 dekarda arpa, 8 bin dekar alanda ise yem bitkisi yetiştiriliyor.

Erzincan Ovası'nda hububat üretimi yapan çiftçiler, modern tarım makinelerinin desteğiyle ürünlerini daha kolay ve hızlı hasat ediyor.

Yağışlar sayesinde yüksek verim alınan ovada, klimalı olduğu için gece gündüz kullanılabilen biçerdöverler sayesinde hasat süresi kısalıyor.

Üreticiler, daha önce yaklaşık bir ayda yaptıkları hasat ve mahsulü ayırma işini şimdi modern tarım makineleriyle bir günde tarlada bitirebiliyor.

Erzincan Ovası'nda hububat hasadı hızlandı

"Eskisi gibi değil artık klimalarımız var"

Biçerdöver operatörü Volkan Karaman, hasat döneminde ailesinden uzakta ekmek parası için çalıştığını söyledi.

Zor koşullara rağmen kavurucu sıcaklarda çiftçiye destek olmak için çalıştıklarını anlatan Karaman, şöyle konuştu:

"Yılın yaklaşık 90-100 günü makine sırtında günde 15-16 saat, bazen ise duraksız çift şoför olarak 24-48 saat çalıştığımız zamanlar da oluyor. Sıcaklar bizi pek fazla zorlamıyor, klimamız var. Eskisi gibi değil makinelerde artık teknoloji yükseldi ve içerisinde klimalarımız var. İçerisi ferah, rahat ve konforlu ama tabii ki biçerdöverlerin arkasında çalışan yağcılar, traktör şoförleri bu konuda zorlanıyor."

Güllüce köyünde yaşayan çiftçilerden Baki Erdal Yayla da hasatta teknolojinin nimetlerinden faydalandıklarını dile getirdi.

Erzincan Ovası'nda hububat hasadı hızlandı

"Bu yıl verimimiz daha iyi"

Geçmişte çiftçinin zor şartlarda hasat yaptığına işaret eden Yayla, "Şu an bir biçim gerçekleştirerek güzel bir hasat yaptık. Bu yıl geçen yıla baktığınızda verimimiz daha iyi. Köyümüze gelen biçerdöverler işimizi yüzde 100 kolaylaştırıyor. Eskiden bir ay boyunca harmanda mahsulümüzü çıkarmak için yoğun çaba sarf ederdik, şimdi ise aynı tarlada 1 gün içinde mahsulümüzü alabiliyoruz" dedi.

Muhtar Serkan Yayla da kazasız belasız bir şekilde sezonun sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Son model 5 adet makine ile köydeki çiftçilerle hızlı bir şekilde hasat yapıyoruz. Eskisi gibi harmanlarda çok fazla yorulmadan, çiftçimiz bir saatin içinde tanesini ve samanını tarladan alabiliyor. Bu da teknolojinin bize kazandırmış olduğu kolaylık ve rahatlık" diye konuştu.

Erzincan Ovası'nda hububat hasadı hızlandı

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