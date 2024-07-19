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Güncel
AA 19.07.2024 13:14

Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitimler sürüyor

Kastamonu'da köy yangınlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan yangın eğitimleri sürüyor.

Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitimler sürüyor

Kastamonu'da 2010 yılından bugüne kadar meydana gelen 1388 yangında 42 vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine Kastamonu Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Başkent Elektrik Dağıtım şirketi personelinden komisyon oluşturuldu.

Komisyon 30 Eylül'e kadar sürecek eğitimler kapsamında 61 köyü ziyaret ederek, vatandaşlara eğitim verecek.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ve AFAD İl Müdürü Uğur Minder, merkeze bağlı Bostan köyünü ziyaret etti. Komisyon üyeleri tarafından köy odasında vatandaşlara uygulamalı yangın eğitimi verdi.

Vali Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun yüzde 72'sinin ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

İl genelinde kırsalda 3 bin 668 tane yerleşim yeri odluğunu anlatan Dallı, "Bunların 1054'ü muhtarlık geri kalanı da bunların bağlıları. Bu köylerimizin bazılarında tamamı ahşap bazılarında kısmen olmak üzere ahşap evlerimiz var. Bu evlerin elektrik tesisatları çoğunda çok eski. Bunların yenilenmesi lazım. İnsanlar eskiden sadece bir lamba bağlarken ucuna, daha sonraki yıllarda mevcut tesisatın kaldırmayacağı yeni cihazlar bağlıyorlar. Bu cihazları kaldırmadığı için de elektrik şebekeleri yangınlara sıkça sebebiyet veriyor." dedi.

Yangınların tek sebebinin elektrik tesisatı olmadığını anlatan Dallı, "Baca temizliği yapılmıyor, insanlar yıllardır o evlerde oturmamış oluyorlar, 3-5 yıl oturulmamış eve gelip sobayı, ocağı yaktığı zaman bacalar tutuşuyor. Veya insanlar kaloriferli evlerde yaşamaya alışıyorlar ondan sonra 'Hadi baba evine gidelim' deyip, oraya geliyorlar, sonra yangın çıkıyor. Yani ahşap olduğu için bu evler tedbirli olmak lazım. Eğer evlerin içinde oturmuyorlarsa İstanbul'a ya da farklı bir yere giderken evlerin şalterleri vardır, elektriklerini kapatsınlar." diye konuştu.

Yangınlarla mücadeleyi daha aktif hale getirdiklerini belirten Dallı, şöyle devam etti:

"Bu yangınlarla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük ilgili kurumlarımızın personeli ile ekipler oluşturduk. Bu yıl itibarıyla merkeze bağlı 61 köyümüzde bu çalışmayı başlattık. Bostan köyümüz de 12'ncisi. Taşköprü Araç gibi uzak köyleri olan riskli ilçelerimizde kaymakamlıklarımızın koordinesinde de böyle bir çalışmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. Köydeki yangınla ilgili su deposudur, su tankeridir ne varsa orada gittiklerinde gözden geçiriyorlar. Kontrol ediyorlar varsa eksiklikleri tespit ediyorlar ve bunları rapor haline getiriyorlar. Daha sonra ilgili kurumlarımıza da inşallah ulaştırıyoruz. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi veriliyor. Vatandaşlarımız da cankulağı ile onları dinliyorlar."

İlk müdahalenin önemine değinen Dallı, "Ahşap evlerde, ilk müdahale yapamadıysanız arazimiz de son derece zorlu bir coğrafya, engebeli, yollarımız malum. İtfaiyelerimiz veya orman teşkilatımız gidene kadar ahşap evler yanmış oluyorlar. Onları kurtarmak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla ilk müdahale son derece önemli bir hale geliyor. Yangın ilk çıktığında vatandaşlarımız köydeki imkanları kullanarak müdahale edebilirlerse her türlü mal ve Allah korusun can kayıplarının önüne geçme noktasında önemli bir faydası olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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