Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere öğrenciler ilgi gösterdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Hüseyin Kazan seminerde, kariyer planlaması ve motivasyon, yeteneklerin fark edilerek gelecek planlamasının yapılması, doğru kaynaklardan planlı çalışma ile verimli çalışmanın önemine değindi.