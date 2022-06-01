Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program İstiklal Marşı ve Kur'an Kerim okumasıyla başladı.

Çocukların okuduğu kısa süreler ve ilahiler beğeni topladı.

İl müftüsü Nihat Kök, sekiz ay boyunca kurslarda eğitim gören çocukların Kuran'ı Kerim'i çok güzel bir şekilde okuduklarını söyledi.

Kurs hocalarının çocukların eğitimi için büyük gayret ve çaba sarf ettiklerini belirten Kök, "Siz her gün onların elinden tutup bizim kurslarımıza getirdiniz. Akşam mesaiden çıktınız geldiniz onların elinden tutup onları evinize götürdünüz. Emek verdiniz, gayret gösterdiniz. Hocalarımız kuran kurslarımızda ellerinden gelen bütün gayret ve çabayı onların yetişmesi için gösterdi." dedi.