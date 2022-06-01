Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi Toplantı Salonu'nda destek sağlanan projeler için imza töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı konuşmada, proje ile kırsal alanda yaşayan, üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Hibe desteği alan 26 projenin, başvuru sahiplerinin sözleşmelerinin imzalanmasıyla hayata geçeceğini belirten Demirhan, şöyle konuştu:

"Bakanlık tarafından kabul edilen 26 projenin 23’ü hayvancılık, 3’ü bitkisel üretime yöneliktir. Proje başına 100 bin lira ve toplamda 2 milyon 600 bin lira hibe desteği ödemesi yapılacak. Projelerin 11’i Eruh ilçesinde, 7’si Kurtalan'da, merkez, Tillo ve Baykan’da 2’şer, Şirvan ve Pervari ilçelerinde 1’er proje uygulanacak. Projelerin 6’sı süt sığırcılığı, 1’i besicilik, 6’sı koyun yetiştiriciliği, 3’ü keçi yetiştiriciliği ve besiciliği, 7’si arı yetiştiriciliği, arı sütü ve ana arı üretimi, fide üretimi ve kültür mantarı yetiştiriciliğine yöneliktir. Bu yıl ilimizde ilk defa uygulanacak projeler 30 Kasım'a kadar tamamlanacak."

Program, Demirhan ile proje sahiplerinin sözleşme metnine imza atmasıyla sona erdi.

Programa İl Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri, Siirt Ziraat Odası Başkan Vekili Metin Sayın, Siirt Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Faik Efe ve proje sahipleri katıldı.