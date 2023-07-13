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Güncel
AA 13.07.2023 12:39

Muş'ta kadınlar halı kursunda meslek öğreniyor

Muş'ta halı dokuma kursuna katılan kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Muş'ta kadınlar halı kursunda meslek öğreniyor

Valilik bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezinde açılan halı kursunda 12 kadın eğitim alıyor.

Kursta geleneksel tezgahlarda halı dokumayı öğrenen kadınlar, aynı zamanda ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Usta Öğretici Hidayet Bulu, kurslarının haftanın 5 günü devam ettiğini söyledi.

Amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş mesleği canlandırmak olduğunu ifade eden Bulu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ürünleri valiliğe gönderiyoruz. Aynı zamanda bu mesleği yaşatmak adına verdiğimiz bir hizmet. Kursumuz 9 aydır devam ediyor. Kursiyerlerimizin çoğu ev kadınlarından oluşuyor. Kısa sürede mesleği öğreniyorlar. Bu sayede aile bütçelerine katkıda bulundukları gibi meslek sahibi de oluyorlar”

Kursiyerlerden Merve Öztürk, "Haftanın 5 günü çalışıyoruz. Açık lisede okuyorum. Burada arkadaş ortamı oluşturuyoruz. Sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Zamanımız güzel geçiyor" dedi.

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