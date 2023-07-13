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Güncel
AA 13.07.2023 12:22

Edirne'de sıcak hava etkili oluyor

Edirne'de 35 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Edirne'de sıcak hava etkili oluyor

Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışanlar, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih ediyor.

Bazı çocuklar ise Tunca Nehri'ne girerek serinliyor.

Nehirde yüzen çocuklardan Bulut Yaykın, arkadaşlarıyla toplanarak nehre yüzmeye geldiklerini söyledi.

Nehirde eğlendiklerini belirten Yaykın, "Hava çok sıcak, arkadaşlarla toplandık burada yüzüyoruz. Canımız sıkıldı, sıcak hava bunaltıyor biz de burada yüzüyoruz. Serinledik" dedi.

Kerim Ahmet Akın da serinlemek için nehre geldiklerini, yazın en sıcak günlerinden birini yaşadıklarını ifade etti.

Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Bazı çobanlar, hayvanlarını nehirde serinletirken bazıları da ağaç gölgesinde sıcağın etkisinin azalmasını bekliyor.

Kentte yarın hava sıcaklığının 40 derece olması bekleniyor.

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