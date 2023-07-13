Bursa'da 15 Temmuz ihaneti unutulmayacak: Azerin Bursa'da sahne alıyor

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde 14 Temmuz Cuma günü UNESCO Meydanı’nda saat 19.00’daki 15 Temmuz konulu oratoryo ve fotoğraf sergisiyle başlayacak.



Aynı gün saat 19.30’da da Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘252’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. 15 Temmuz Cumartesi günü etkinlikleri de saat 10.00’da Hamitler Kent Mezarlığı ve Pınarbaşı Şehitliği ziyaretleri ile başlayacak. Saat 11.00’da UNESCO Meydanı’nda 15 Temmuz konulu oratoryo gösterimi ve fotoğraf sergisi gezilecek. 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen atlı cirit müsabakaları da saat 14.00-17.00 arasında Kestel Dudaklı’da yapılacak. Milli Birlik Yürüyüşü ise saat 19.30’da Heykel Tarihi Valilik Binası önünden başlayacak. Saat 20.00’da Demokrasi Meydanı’nda yapılacak tören ise saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Mehter gösterisi, Azerin konseri, kum sanatı gösterileri, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri ve kahramanlık türküleri ve tüm camilerde sela okunmasıyla sona erecek.