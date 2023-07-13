Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.07.2023 11:06

Bilecik'te üretilen lavantalar ekonomiye kazandırılacak

Bilecik Belediyesi tarafından refüjlere ekilen lavantalar, hasat edilerek sabun, kolonya, oda parfümü ve mum olarak üretime kazandırılacak.

Bilecik'te üretilen lavantalar ekonomiye kazandırılacak

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, örnek nitelikteki projeye imza attıklarını ve kentin orta refüjlerinde lavanta ektiklerini, güzel ve renkli şekliyle refüjleri süslediğini söyledi.

Lavanta hasadını yaptıklarını ve numuneleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi laboratuvarlarında analizini gönderdiklerini aktaran Subaşı, şunları kaydetti:

"Lavantalardan kolonya, oda parfümü, mum ve sabun üreteceğiz. Kadın kooperatifi üyeleri, ülkemizin her tarafına satışını yaparak, ilimizi tanıtmış olacaklar. Böylece hem şehrimizi tanıtacağız hem de hanımefendiler için gelir elde etmiş olacağız. Kadınlara destek olmayı seviyoruz. Aynı zamanda orta refüjlerimizde böyle su istemeyen, güzel görüntü oluşturan ve egzoz gazını emen güzel bitkileri de yetiştirmeyi de seviyoruz. Hem ilimiz güzelleşiyor hem yüzümüzdeki gülümseme çoğalıyor hem de kadınlarımıza destek oluyoruz"

Subaşı, lavanta çiçeklerinden elde edilen sabun, kolonya, oda parfümü ve mumları ayrıca kenti ziyaret gelen konuklara hediye olarak da verdiklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
Sivas’ta keneden ölüm
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Küresel güç savaşları: Çin’in Orta Doğu’dan Afrika’ya genişleyen nüfuzu
12:02
1 haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi
11:59
Zelenskiy: İlk kez NATO yolunda Ukrayna için bir güvenlik temeli oluşturduk
11:55
Çin'den ikili ilişkileri düzeltmek için ABD'ye "somut adım" çağrısı
11:52
ÇAYKUR 24 saat yaş çay alımı yapacak
11:52
Güney Afrika'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü
Oltu taşından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un maketi yapıldı
Oltu taşından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un maketi yapıldı
FOTO FOKUS
Yunanistan ile yeni dönem: Ziyaret trafiği arttı
Yunanistan ile yeni dönem: Ziyaret trafiği arttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ