Ardahan'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Damal-Posof-Türkgözü kara yolu Botaş mevkisinde Tuna Kara idaresindeki çekici üstündeki ekskavatör yola düştü.
İş makinesinin yola düşmesi sırasında meydana gelen kazada tır sürücüsü ile yanındaki Seydi A. yaralandı.
Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seydi A.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Posof çıkışı 3. kilometrede Gazi A.'ün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ambulansla Posof Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Gazi A.'ün durumumun iyi olduğu belirtildi.