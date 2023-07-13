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Güncel
AA 13.07.2023 09:04

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 900 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
[Fotograf: Reuters]

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artarak 458 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 400 bin varil düşüşle 346 milyon 800 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 219 milyon 500 bin varilde kalarak değişim göstermedi.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 158 bin varil azalışla 5 milyon 880 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 757 bin varil azalarak 2 milyon 144 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 1-7 Temmuz haftasında 113 bin varil düşüşle 12 milyon 717 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Temmuz 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 560 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.

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