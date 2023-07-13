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Güncel
İHA 13.07.2023 08:56

Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Erzincan'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranması bulunan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve 8 ilçe merkezinde umuma açık yerlerde, ana arter, cadde ve sokaklar üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Aranan Şahıslar Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde 31 ekip, 95 personelle toplamda bin 100 kişi sorgulanarak, yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, verme ve hakaret suçlarından 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, kamu malına zarar verme suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 3 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, hakaret suçundan 2 ay 27 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, sesli veya yazılı bir ileti ile hakaret suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Yakalanan 7 kişi gözaltına alınarak sağlık kontrolleri sonrası gerekli işlemler için emniyete götürüldü. 

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