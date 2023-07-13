Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.07.2023 07:43

ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan biyoteknoloji şirketi Recursion'a 50 milyon dolarlık yatırım

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, ilaç keşfi için yapay zeka modellerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla biyoteknoloji şirketi Recursion'a 50 milyon dolar yatırım yapacak.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan biyoteknoloji şirketi Recursion'a 50 milyon dolarlık yatırım
[Fotograf: Reuters]

Recursion'dan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka destekli ilaç keşfi alanında "çığır açan" temel modellerin gelişimini hızlandırmak için Nvidia ile işbirliği yapıldı.

Nvidia tarafından yeni tedavileri belirlemek ve tasarlamak için yapay zeka destekli modelleri kullanan Recursion'a 50 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Şirketin açıklamasında, Recursion'ın yapay zeka modellerini Nvidia'nın bulut platformunda çalıştırmak için 23 bin terabaytı aşan biyolojik ve kimyasal veri kümelerini kullanacağı aktarıldı.

Söz konusu yatırım haberinin ardından Recursion'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri yüzde 115'in üzerinde değer kazandı.

ETİKETLER
Yapay Zeka
Sıradaki Haber
KKTC'den BMGK'nın Kıbrıs açıklamasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:48
FBI Direktörü Wray, Kongre'de verdiği ifadede kurumunun faaliyetlerini savundu
07:27
BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadı
06:35
BM: Dünyada 2022'de açlıkla karşı karşıya kalanların sayısı ortalama 735 milyon
06:32
Hint şirketten yapay zeka adımı: Müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ı işten çıkarıldı
05:59
Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı
05:55
Kolombiya'da 5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
FOTO FOKUS
NATO Zirvesi'nde dikkatler Türkiye’deydi
NATO Zirvesi'nde dikkatler Türkiye’deydi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ