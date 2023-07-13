ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan biyoteknoloji şirketi Recursion'a 50 milyon dolarlık yatırım

Recursion'dan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka destekli ilaç keşfi alanında "çığır açan" temel modellerin gelişimini hızlandırmak için Nvidia ile işbirliği yapıldı.

Nvidia tarafından yeni tedavileri belirlemek ve tasarlamak için yapay zeka destekli modelleri kullanan Recursion'a 50 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Şirketin açıklamasında, Recursion'ın yapay zeka modellerini Nvidia'nın bulut platformunda çalıştırmak için 23 bin terabaytı aşan biyolojik ve kimyasal veri kümelerini kullanacağı aktarıldı.

Söz konusu yatırım haberinin ardından Recursion'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri yüzde 115'in üzerinde değer kazandı.