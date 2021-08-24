Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile kanaat önderleri, Asya, Gökçek ve Özdemir aileleri arasındaki husumetin giderilmesi için aile fertleriyle bir araya geldi.

Ailelerin barışmayı kabul etmesi üzerine Merkez Lale Camisi'nde barış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, güzel bir amaç uğrunda bir araya geldiklerini belirterek, barışın tesis edilmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Allah'ın sevmediği hareketlerden birinin de küslük olduğunu vurgulayan Gündüzöz, "Dinimiz aslında huzur için, insanların saadeti için Allah tarafından bize verilmiş büyük bir nimet. Müslüman Müslüman'a küs durmamalı. Tabi affetmek de çok önemli. Birbirimizi affedeceğiz. Affetmek büyüklük ve dinin gereği. Bugün burada Allah rızası için barışan bu kıymetli kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bu memleketin de huzurunu kaçırmasın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Feyat Asya ise bir süre önce gençler arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı bir husumet ortamının oluştuğunu ifade etti.

Kanaat önderlerinin de araya girmesiyle kısa sürede barış ortamının sağlandığını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Bu anlamda insanların hatalarının kendileriyle sınırlı olduğunu ve artık kan davalarının ilkel, cahiliye adeti olduğunu biliyoruz. Bugün hem İslam hukukunda hem de medeni hukukta barış ortamının yaşanmasının sevincini yaşadık. Temennim odur ki, artık şehrimizde ve bölgemizde kavga ve gürültülerin husumete, kan davasına dönüşmeden insanların birbirlerini affetmesi. Barış ortamının verdiği huzurla hepimiz mutlu olduk."

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun dua etmesinin ardından aile fertleri barıştırıldı.