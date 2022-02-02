Kentte 20 personel ve 30 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, son 1 aydır, günde yaklaşık 500 kamyon karı kent dışına taşıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 12 bin kamyon kar şehir dışına taşındı.

Ana ve ara caddeler başta olmak üzere 17 mahallede vardiyalı şekilde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.