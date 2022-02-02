Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muş'ta günde 500 kamyon kar şehir dışına taşınıyor
[Fotoğraf: DHA]
Kış aylarının soğuk ve yağışlı geçtiği Muş’ta belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, günde yaklaşık 500 kamyon karı, şehir dışına taşıyor.
Kentte 20 personel ve 30 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, son 1 aydır, günde yaklaşık 500 kamyon karı kent dışına taşıyor.
Bugüne kadar yaklaşık 12 bin kamyon kar şehir dışına taşındı.
Ana ve ara caddeler başta olmak üzere 17 mahallede vardiyalı şekilde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji Muş Yağış
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