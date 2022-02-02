Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Soğuk havanın etkili olduğu Tokat’ta buzlanma nedeni ile 4 otomobilin bir birine girdi. Kazada maddi hasar meydana geldi.
Tokat 600 Evler Mahallesi Vali Ayhan Çevik caddesinde gizli buzlanma nedeni ile rampa yoldan aşağı ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Park halindeki araca çarpan otomobile, arkasındaki araçlarda duramayarak çarptı.
4 aracın karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı. Polis ekipleri trafiğe kapanan yolda önlem aldı.
Etiketler: Buzlanma Tokat Trafik Kazası
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