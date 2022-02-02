Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi bin 920 ağaç dikimi yaptı
[Fotoğraf: İHA]
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl şehir merkezinde bin 920 ağacı toprakla buluşturdu.
Düzce Belediyesi 2021 yılı içerisinde il merkezinde bir çok park ve bahçelerde ağaç dikimi gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Millet Bahçesi başta olmak üzere yeni yapılan parklar, bahçeler, D-100 karayolu, Bahçeşehir bağlantı yolu, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu üzerinde bulunan refüjler, şehir içinde bulunan ağaçlık alanlara toplamda bin 920 adet ağaç dikimi yapıldı.
Etiketler: Ağaçlandırma Düzce Millet Bahçesi
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