Düzce Belediyesi 2021 yılı içerisinde il merkezinde bir çok park ve bahçelerde ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Millet Bahçesi başta olmak üzere yeni yapılan parklar, bahçeler, D-100 karayolu, Bahçeşehir bağlantı yolu, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu üzerinde bulunan refüjler, şehir içinde bulunan ağaçlık alanlara toplamda bin 920 adet ağaç dikimi yapıldı.