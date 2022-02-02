Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, 2021 aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

'Türk lirasına erişimde TL cinsi teminat ve araçlar öncelikli olacak'

Öte yandan, Merkez Bankası, geçen yıl enflasyon hedefinin tutturulamaması sebebiyle hükümete açık mektup gönderdi. Mektupta temel para politikası gözden geçirme sürecinin başlatıldığı, liralaşma stratejisinin bu sürecin asli unsuru olduğu ifade edildi.

Merkez Bankası mektupta, kur korumalı hesaplar ve benzeri araçlar ile Türk lirası tasarruflarının teşvik edileceğine vurgu yaptı.

Para takas işlemlerinin toplam fonlama içerisindeki payının azaltılması başta olmak üzere,, Türk lirasına erişimde TL cinsi teminat ve araçların öncelikli olacağı belirtildi.

Bu kapsamda üretimin finansmanında dış borçlanmaya bağımlılık en aza indirilecek.

Kurların serbest piyasa koşullarında ve ekonomik temeller etrafında uzun dönemli istikrarı için gerekli koşullar sağlanacak.

Mektupta ayrıca ticarette fiyat rekabetini engelleyen unsurlara karşı kamu denetiminin önemini korumaya devam edileceği belirtildi.