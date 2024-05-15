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Güncel
AA 15.05.2024 10:08

Muş'ta engelliler için iki kursun açılışı yapıldı

Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle engellilere yönelik iki kursun açılışı gerçekleştirildi.

Muş'ta engelliler için iki kursun açılışı yapıldı
[Fotograf: AA]

Vadi Park'taki Muş Engelliler Derneği'nde engelliler için açılan "Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu" ve "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Kursu"na 20 engelli kayıt yaptırdı.

Kursların açılış programına katılan Muş Valisi Avni Çakır, kursların yaklaşık 6 ay süreceğini ve yüzde 60 istihdam garantili olacağını söyledi.

Muş'ta engelliler için iki kursun açılışı yapıldı

"Engelli bireyler özgüvenlerini geliştirebilecek"

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin istihdamını gerçekleştireceklerini vurgulayan Çakır, "Kurs faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Engelli ailelerimizin bu kurslar vasıtasıyla daha güçlü şekilde hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlayacağız ve özgüvenlerini çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Kursların açılışında emeği geçen başta dernek başkanımız ve diğer kursiyer aileler olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise desteklerinden dolayı Muş Valisi Avni Çakır'a teşekkür etti.

Törene, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, kurum amirleri ve engelliler katıldı.

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