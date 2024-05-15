Muş'ta engelliler için iki kursun açılışı yapıldı

Vadi Park'taki Muş Engelliler Derneği'nde engelliler için açılan "Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu" ve "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Kursu"na 20 engelli kayıt yaptırdı.

Kursların açılış programına katılan Muş Valisi Avni Çakır, kursların yaklaşık 6 ay süreceğini ve yüzde 60 istihdam garantili olacağını söyledi.

"Engelli bireyler özgüvenlerini geliştirebilecek"

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin istihdamını gerçekleştireceklerini vurgulayan Çakır, "Kurs faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Engelli ailelerimizin bu kurslar vasıtasıyla daha güçlü şekilde hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlayacağız ve özgüvenlerini çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Kursların açılışında emeği geçen başta dernek başkanımız ve diğer kursiyer aileler olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise desteklerinden dolayı Muş Valisi Avni Çakır'a teşekkür etti.

Törene, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, kurum amirleri ve engelliler katıldı.