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Güncel
AA 15.05.2024 10:02

Kırklareli'nde hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Kırklareli'nden hacca gidecek 63 kişilik kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kırklareli'nde hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
[Fotograf: AA]

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda hacca gidecek 63 kişi için tören düzenlendi.

Hac Törenine Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

Ekici, hac ziyaretinin önemli bir ibadet olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

"Her Müslüman kutsal toprakları görmeli"

Vatandaşları kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Ekici, yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Kırklareli müftüsü Eviş ise her Müslüman'ın kutsal toprakları görmesi gerektiğini söyledi

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından 63 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

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