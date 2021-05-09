Merkeze bağlı Hürriyet Mahallesindeki evine gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürvekili Ayşe Kardaş ve uzman personeller, Fatma Polat'a beraberlerinde getirdikleri çiçeği takdim etti.

Yılın anneliğine layık görülen Fatma Polat'a fedakarlığından dolayı teşekkür eden Kardaş, Anneler Günü dolayısıyla aileyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Annenin 4 çocuğundan üçünün engelli olduğunu belirten Kardaş, "Bu süreçte kurum olarak aileden desteklerimizi esirgemiyoruz. Annemizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Annemiz engelli çocuklarına özveriyle bakıyor. Bu zor şartlar altında kurum olarak desteklerimizi esirgemeyeceğimizi kendisine iletiyoruz." dedi.

Fatma Polat ise "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yardım alıyoruz. Hem annelik hem babalık yapıyorum. Yılın annesi olarak seçildiğim için gururluyum." dedi.