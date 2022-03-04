Muş'ta merkeze bağlı Kızılağaç grubundaki ana hatta etkili olan fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattının bağlandığı 2 direk devrildi. Bir belde, 20 köy ve 17 mezranın elektriği kesildi.

Van Gölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) İl Müdürlüğü Sistem İşletme Başmühendisi Abdullah Yıldız, yaklaşık 2 gündür yağmur ve fırtınadan dolayı dağıtım şebekelerin farklı noktalarında arızaların meydana geldiğini söyledi.

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Ekipler zor koşullarda çalıştı

Arızaların giderilmesi için 20 personel, 2 vinç ve 3 iş makinesi ile direklerin yenilenmesi için yoğun çalışma yapıldı.

Ekiplerin zor koşullara rağmen yaptığı çalışma neticesinde söz konusu belde, köy ve mezralara yeniden enerji verildi.

Güzeltepe köyü sakinlerinden Kerem Sönmez de zor şartlara rağmen çalışarak köylerine yeniden enerji veren ekiplere teşekkür etti.