Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için tercih işlemleri başladı.
ÖSYM, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na personel alımı için tercihleri almaya başladı. İşte ÖSYM’nin yayınladığı KPSS tercih kılavuzu…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Başvurular ne zaman yapılacak?
Adaylar tercihlerini, 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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