Muş'ta ekipler köyleri dolaşarak hasta ve yaşlılara evde sağlık hizmeti veriyor

Muş Devlet Hastanesi Evde Sağlık Biriminde görevli 9 kişiden oluşan 3 ekip, merkez ve bağlı köylerindeki yaklaşık 1800 hastaya hizmet veriyor.

Her gün kilometrelerce yol kateden sağlık ekipleri, yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yardımına koşuyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Elçiler ve Keçidere köylerine giden ekipler, nöropatik rahatsızlığı bulunan Fatma Çakır ve kalp yetmezliği olan Rahmetullah Tuğlacı'nın kontrollerini yaptı.

Evde Sağlık Birimi sorumlusu Dr. Ömer Faruk Uysal, sisteme kayıtlı hastaları düzenli olarak ziyaret söyledi.

Elçiler ve Keçidere köylerindeki hastaların kontrollerini yaptıklarını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Evde Sağlık Birimi'ne kayıtlı yaklaşık 1800 hasta var. Muş merkeze bağlı bütün köylerde, evde sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan hastalarla bakıyoruz. Hastalar bu hizmetten yararlanmak için bir talep oluşturuyorlar. Biz de ilk izlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu hastaların evde sağlık hizmetine ihtiyacı olup olmadığını hekim olarak değerlendiriyoruz. Hastaları sistemimize kaydettikten sonra bizden randevu alabiliyorlar. Biz belirttiğimiz tarihte gidip ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. 3 ekip olarak görev yapıyoruz. Müdahale, pansuman ve nakil ekibimiz var."

Hastalara poliklinik kontrolü gerektiğinde ulaşım konusunda da yardımcı olduklarını anlatan Uysal, "Hastanemiz bünyesinde çalışan uzman doktorlarımıza teşekkür ederiz. Hastaların tanı, tedavi ve takiplerinde yardımcı oluyorlar. Elimizden geldiği kadar bütün köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm hekimlerimizin Tıp Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Kalp yetmezliği olan Rahmetullah Tuğlacı da "Bu hizmetten çok memnunum. Ne zaman hastaneye telefon açarsak hemen ekip gönderiyorlar ve tedavimi yapıyorlar. Bu imkanı bize sağlayanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.