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Güncel
AA 14.03.2024 15:59

Ardahan'da burun ve dudağı eksik doğan buzağı biberonla besleniyor

Ardahan'da, burun ve dudağı eksik olarak doğan buzağı yaşaması için biberonla besleniyor.

Ardahan'da burun ve dudağı eksik doğan buzağı biberonla besleniyor
[Fotograf: AA]

Göle ilçesi merkezinde hayvancılıkla uğraşan Adem Kılıç, yeni doğan buzağının burun ve dudaklarının eksik olduğunu fark etti.

Annesini emerken zorlanan buzağı biberonla beslenmeye başlandı.

Ardahan'da burun ve dudağı eksik doğan buzağı biberonla besleniyor

Kılıç, buzağının durumuna şaşırdığını, yaşayıp büyümesi ve sağlığına kavuşması için uğraştığını dile getirerek, "Çocuk gibi bakıyoruz. Biberon ile besliyoruz. Belli bir zamana kadar bu şekilde bakacağız. Şu an çocuktan farkı yok " dedi.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Emrah Aydın da hayvanın engelli olarak doğduğunu, beslenmesi düzgün yapılırsa yaşayabileceğini belirtti.

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