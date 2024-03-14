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Güncel
AA 14.03.2024 15:20

Batman'da KETEM açıldı

Batman Belediyesince Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi hizmete açıldı.

Batman'da KETEM açıldı

Pıranbaşı Mahallesinde bulunan Belediye Sağlık Hizmetleri Merkezindeki açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, özellikle Batmanlı kadınlar için önemli bir sağlık tesisinin açılışı yaptıklarını söyledi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin ücretsiz hizmet vereceğini belirten Canalp, "Bu merkezde 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri testleri yapılacak. 40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanseri taraması yapılacak. 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere de kolon kanseri taraması test hizmeti verilecek " dedi.

Canalp, 2024 yılı içerisinde 60 bin kişiye hizmet vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Törene, Vali Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kurum amirleri katıldı.

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