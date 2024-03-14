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Güncel
AA 14.03.2024 15:17

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit ailesi ile iftarda bir araya geldi

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 2014'te Hakkari'de şehit olan jandarma er Ramazan Köse'nin ailesiyle iftar yaptı.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit ailesi ile iftarda bir araya geldi

Ünsal, beraberindeki Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ile şehidin Borçka ilçesindeki baba ocağını ziyaret etti.

Vali Ünsal, duanın ardından şehidin babası Begcan Köse'ye Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

''Vatan için bedenini siper eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz''

Köse ailesiyle iftar yapan Ünsal, "Huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu vatan için bedenini siper eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Sizler, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Bu mübarek ramazan ayında tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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