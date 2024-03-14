Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.03.2024 15:13

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Manisa'da başladı

Manisa'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı.

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Manisa'da başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde, "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında-Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla düzenlenen fuar, ilk gününde ilgi gördü.

Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulusal Ajans, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Anadolu Ajansı gibi 40'tan fazla kurum ve kuruluşun yer aldığı fuarda, stantlarda görevlendirilen uzman kamu personeli tarafından gençlere destekler hakkında bilgi verildi.

Devlet millet bütünleşmesi misyonu kapsamında gençler burs alarak eğitimlerine hız kesmeden devam edebilecek, kamudaki staj ve kariyer fırsatlarından faydalanabilecek, kredi, teşvik ve hibelerle birer girişimci olarak kendi işletmelerini kurabilecek. Bu kapsamda Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği ile gençlerin geleceklerini kurmalarının sağlanması amaçlanıyor.

"Gençlerin geleceklerine yön vermek istiyoruz"

İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, AA muhabirine, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğinde Manisa'nın 22'inci durakları olduğunu söyledi.

İki yıl önce başladıkları tanıtım yolculuğunda gençlerin ve öğrencilerin geleceklerine yön vermelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Gençlere, devletin onlara sunmuş olduğu destekler, hibeler, krediler, fonlar her türlü imkan hakkında bilgiler veriliyor. Bu anlamda Manisa'da yüksek bir katılım gözlemledik. Özellikle üniversite ve lise öğrencilerimiz ile onların ailelerini alanımıza davet ediyoruz. Burada 40'a yakın kamu kurumunun standı var. Alanında uzman yetkili arkadaşlarımız, gençlerimize maddi olarak onlara ne imkanlar sunuyorsa belki bir iş kurmak isteyen bir gencimiz vardır. Ya da mühendis olmak isteyen bir gencimiz vardır. Hangi kuruma müracaat edebilir? Hangi kurumdan maddi destek alabilir? Geri ödemeli ya da geri ödemesi fark etmez. Her kurumun kendine özgü bir hizmeti var. Bu kurumlara müracaat ederekten gelecekleri hakkında bir anlamda bilgi almış olacaklar. Aynı zamanda deneyim alanlarımız var. Hem alan içinde hem alanın dışında. Simülasyon araçlarımız var. Onları da deneyimleyip aynı zamanda keyifli ve eğlenceli bir vakit geçirmesini sağlıyoruz. Ayrıca bilgi yarışmaları var. Onlar da yine keyifli vakitler geçirmelerini temin etmiş oluyoruz."

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Batman'da KETEM açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:37
Düşen eğitim uçağıyla ilgili 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi
15:59
20 ilde sibergöz operasyonu: 50 gözaltı
15:07
Boyacılık eğitimi alan hükümlüler kamu binalarını boyuyor
15:00
Merkez Bankası rezervleri 130,5 milyar dolar oldu
14:53
Rusya: Ukraynalı sabotaj grupları Kursk ve Belgorod'a sızma girişiminde bulundu
14:44
Filistin: Uluslararası toplum Gazze'de sivilleri koruyacak bir tedbiri hayata geçiremedi
Depremde görev yapan sağlıkçıların yazıları hastane duvarından silinmedi
Depremde görev yapan sağlıkçıların yazıları hastane duvarından silinmedi
FOTO FOKUS
Konya'da askeri eğitim uçağı böyle düştü
Konya'da askeri eğitim uçağı böyle düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ