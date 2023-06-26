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Güncel
AA 26.06.2023 12:04

Muş'ta depremzedelere kıyafet yardımı

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Muş'a gelen depremzedelere, kıyafet yardımında bulunuldu.

Muş'ta depremzedelere kıyafet yardımı
[Fotograf: AA]

Uzat Elini Bana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki otel, yurt ve sosyal tesislere yerleştirilen depremzede ailelere kıyafet yardımı yapıldı.

Dernek başkanı Emrah Gözcü, depremzede ailelere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Muş'ta depremzedelere kıyafet yardımı

Hayırseverlerin yardımıyla topladıkları giysileri ailelere dağıttıklarını belirten Gözcü, şunları kaydetti:

"Depremzede kardeşlerimize bayram sevinci yaşatmak istiyoruz. Gün, dayanışma ve birlik günüdür. Biz de Kurban Bayramı öncesi depremzede ailelere kıyafet yardımında bulunduk. Destek veren herkese teşekkür ederim."

Malatya'dan ailesiyle Muş'a gelen Nurgül Yılmaz da Muşlulara yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Büyük acılar yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Bize herkes maddi ve manevi destek olmaya çalışıyor. Moral ve motivasyona da ihtiyacımız var. Evlerimiz yıkıldı. Yakınlarımızı kaybettik. İhtiyaçlarımızın giderilmesi bizi mutlu ediyor. Hem kendime hem de çocuklarıma bayramlık kıyafet aldım. Destek verenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.
 

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