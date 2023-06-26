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Güncel
AA 26.06.2023 12:01

Denizli'de çalıştığı çiftlikte hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Denizli'de çalıştığı çiftlikte hırsızlık yapan kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, Kaklık Mahallesi'nde 21 Haziran'da B.B'ye ait ahırdan 28 büyükbaş hayvan çalınmasıyla ilgili soruşturma yürüttü.

Hayvanların çiftlikte çalışan M.S. tarafından çalındığı ve Bekilli ilçesinde iki kişiye satıldığı belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla B.B. ile birlikte ona yardımcı olduğu belirtilen L.B, E.S. ve İ.E'yi gözaltına alarak hayvanları sahibine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Denizli Hırsızlık
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