Muş'ta ekipler, kentteki marketlerde denetim yaparak ürünlerin fiyatlarını, kullanım tarihlerini ve iş yerlerinin ruhsatlarını kontrol etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, denetimlerin aralıksız devam edeceğini, ürünleri yüksek fiyatlara satan marketlere cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Ekiplerin, denetimlerde sosyal mesafeye uyulması, çalışanların eldiven ve maske kullanmaları uyarısında bulunduğunu belirten Asya, "Ayrıca reyonları gezerek ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yapılıp yapılmadığı da denetleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde alınması gereken tedbirler hakkında işletme sahiplerine bilgi veren ekipler, uyarıları dikkate almayan işletmelere cezai işlem uygulayacak." dedi.