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Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırın çarptığı yaya yaralandı.
Kocaeli'nde alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 03 RD 670 plakalı tır, D-130 kara yolu Merkez Mahallesi Karamürsel istikametine seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G'ye çarptı.
Çapmanın etkisiyle yola savrulan yaralıya ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.
Yaralı, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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