Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP, ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarına ait fotoğraf ve Türk bayrakları taşıyan aileler, HDP aleyhine slogan atarak partililere tepki gösterdi.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ve bazı kent sakinleri de parti binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret ederek destek verdi.

Karayel, burada yaptığı konuşmada çocukları dağa kaçırılan gönlü kırık, gözü yaşlı anneleri desteklediklerini belirtti.

Amaçlarının dağa kaçırılan çocukların geri gelmesi olduğunu vurgulayan Karayel, şunları kaydetti:

"Terörle ve silahla bir yere varılmaz, bu işin sonu yok. Terörün sonu ya ölümdür ya cezaevi. Çocukların önlerinde güzel bir hayat ve gelecek varken dağda kalmanın, piyon olmanın bir anlamı yok. Bu gençlerimizi, bu çocuklarımızı piyon olarak kullanıyorlar. Devletimizin, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki halka götürdüğü şefkate inanıyoruz, güveniyoruz. Annelerimizi destekliyoruz. Genç yavrularımız geri gelsin, yuvalarına kavuşsunlar, anne hasretini gidererek gözyaşlarını silsinler. Gençlerimize buradan sesleniyorum, düşünün, taşının, önünüz açık, gelin devletin şefkatine sığının. Annenizin, babanızın gözyaşlarını silin. Dağın, terörün, silahın bir faydası yok."

"Bunlar Kürtlerin düşmanı"

Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan da Diyarbakır ve Muş'ta eylemlerine devam edeceğini söyledi.

HDP'nin çocuklarını götürerek PKK'ya teslim ettiğini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Bunlar Kürtlerin düşmanı. Türkiye'de sadece tek bir bayrak var o da Türk bayrağı. Allah, Belediye Başkanından razı olsun, bize destek verdi. Çok memnun olduk. Eylemimize devam ediyoruz. Çocuğuma sesleniyorum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol, orada kalma."

Eylemde göz yaşlarına hakim olamayan anne Gülbahar Teker ise Muş'taki eylemlerinde 10 haftayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Korkmuyoruz, buradan gitmiyoruz. 'Çocuklarınız bizde değil' diyorlar. Bizim çocuklar onların yanında, elimde kanıtım var. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Onlar gelinceye kadar buradayız. Ölene kadar eyleme devam edeceğim. Oğlum, beni seviyorsan gelip teslim ol." dedi.