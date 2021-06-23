Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, hakkında 5 silahlı yağma ve 5 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.E'nin (31) Vadi Mahallesi 30 Sokak'ta olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan H.İ.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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