Topçu köyündeki evinden 26 Mayıs'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Kök'ün yakınlarının, durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile jandarma komando ve jandarma asayiş timlerinin yanı sıra köylülerin de destek verdiği aramalarda iz takip köpekleri kullanılıyor.

Drone ile arazinin havadan tarandığı çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.